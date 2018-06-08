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توقيف موظف سابق فى مجلس الشيوخ الأمريكى على خلفية تسريب معلومات للاعلام

الجمعة، 08 يونيو 2018 07:52 ص
توقيف موظف سابق فى مجلس الشيوخ الأمريكى على خلفية تسريب معلومات للاعلام عناصر من الشرطة الامريكية
واشنطن (أ ف ب)
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أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، توقيف موظف سابق فى لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ وأنها وجهت إليه تهمة الكذب على مكتب التحقيقات الفدرالى "اف بى آي" حول تسريبات الى الاعلام.

ووجهت السلطات الى جيمس وولف (58 عاما) ثلاثة اتهامات بالادلاء بتصريحات كاذبة حول اتصالاته مع 3 صحافيين، وقالت السلطات ان وولف كذب ايضا على "اف بى آي" حول تزويد اثنين من الصحافيين بمعلومات خاصة حول عمل الجنة التى كان مدير الامن فيها لنحو 29 عاما.

وكان وولف بحكم وظيفته على اطلاع على معلومات سرية وسرية للغاية ومن المفترض ان يمثل أمام قاض فدرالى الجمعة فى واشنطن.

وضبطت السلطات فى إطار التحقيق سجلات على مدى سنوات لبريدين الكترونيين ورقم هاتفى لصحافية تدعى آلى واتكينز، بحسب ما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز".

وأضافت الصحيفة ان واتكينز كانت تقيم علاقة غرامية مع وولف لمدة ثلاث سنوات. ويدور الاتهام الموجه الى هذا الاخير حول نفيه كذبا لعملاء فدراليين فى العام 2017 بأن يكون على علاقة بصحافية لم يذكر اسمها منذ العام 2014.

 


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مجلس الشيوخ الأمريكى

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تسريب معلومات للاعلام




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