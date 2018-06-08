تعرف على أسعار تذاكر قطارات الخطوط الرئيسية بالعيد × 8 معلومات

كتب رضا حبيشى

يقدم "اليوم السابع" فى 8 معلومات أسعار تذاكر قطارات الخطوط الرئيسية بكافة أنواعها سواء المكيفة أو العادية أو الـ vip، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وتزايد الإقبال على السفر واستقلال القطارات فى العيد.

1ـ خط القاهرة ـ الإسكندرية الأولى مكيف 51 جنيه للكوامل و38 جنيها للأنصاف، والثانية مكيف 30 جنيه للكوامل و26 جنيها للأنصاف، و10 جنيهات للقطارات المميزة، و100 جنيه لتذاكر الدرجة الأولى بقطارات الـ vip و70 جنيها لتذاكر الدرجة الثانية بقطارات الـ vip.

ـ خط القاهرة ـ طنطا الأولى مكيف 30 جنيها للكوامل و25 جنيها للأنصاف، والثانية مكيف 20 جنيها للكوامل و18 جنيها للأنصاف، و5 جنيهات للقطارات المميزة العادية.

3ـ خط القاهرة ـ مرسى مطروح الأولى مكيف 94 جنيها للكوامل و64 جنيها للأنصاف، والثانية مكيف 50 جنيها للكوامل و40 جنيها للأنصاف، 20 جنيها للقطارات المميزة.

4ـ خط القاهرة ـ أسيوط الأولى مكيف 76 جنيها للكوامل و53 جنيها للأنصاف، والثانية مكيف 42 جنيها للكوامل و34 جنيها للأنصاف، والأولى vip تبلغ 135 جنيها، والثانية vip تبلغ 85 جنيها، وتذاكر القطارات المميزة 17 جنيها.

5ـ خط القاهرة ـ سوهاج الأولى مكيف 87 جنيها للكوامل و60 جنيها للأنصاف، والثانية مكيف 46 جنيها للكوامل و38 جنيها للأنصاف، والأولى vip تبلغ 155 جنيها، والثانية vip تبلغ 95 جنيها، وتذاكر القطارات المميزة 20 جنيها.

6ـ خط القاهرة ـ قنا الأولى مكيف 103 جنيهات للكوامل و69 جنيهات للأنصاف، والثانية مكيف 55 جنيها للكوامل و43 جنيها للأنصاف، والأولى vip تبلغ 185 جنيها، والثانية vip تبلغ 110 جنيهات، وتذاكر القطارات المميزة 23 جنيها.

7ـ خط القاهرة ـ الأقصر الأولى مكيف 109 جنيهات للكوامل و75 جنيها للأنصاف، والثانية مكيف 57 جنيها للكوامل و45 جنيها للأنصاف، والأولى vip تبلغ 195 جنيها، والثانية تبلغ 115 جنيها، وتذاكر القطارات المميزة 25 جنيها.

8ـ خط القاهرة ـ أسوان الأولى مكيف 132 جنيها للكوامل و90 جنيها للأنصاف، والثانية مكيف 67 جنيها للكوامل و52 جنيها للأنصاف، والأولى vip تبلغ 235 جنيها، والثانية vip تبلغ 135 جنيها، وتذكر القطارات المميزة 28 جنيا.