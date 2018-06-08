تراجع الإنتاج الصناعى فى فرنسا أبريل متأثر بالنتائج السلبية فى قطاع الطاقة

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كشف المعهد الوطنى للإحصاء والدراسات الاقتصادية فى فرنسا (ألانسي)، اليوم الجمعة، عن تراجع الإنتاج الصناعى بواقع 0.5%، خلال شهر أبريل الماضي، بعد أن انخفض بنسبة 0.4% فى الشهر السابق متأثرا بالنتائج السلبية فى قطاع الطاقة.

وذكر المعهد - فى تقرير اليوم - أن الإنتاج تراجع بنسبة 5.8% فى الصناعات الاستخراجية والطاقة والمياه، وبنسبة 6.7% فى قطاعى الغاز والكهرباء، كما تراجع إنتاج فحم الكوك والتكرير خلال أبريل بنسبة 4.7% وفى التعدين بواقع 1.1%.

وفى المقابل، سجل قطاع معدات النقل ارتفاعا بنسبة 3.6%، خلال نفس الفترة وذلك بالرغم من النتائج السلبية فى قطاع السيارات الذى انخفض بنسبة 0.8%.

كما سجلت الصناعات الغذائية زيادة ملحوظة بلغت 1.8%، وقطاع الكيمياء 2.7%، فيما تراجع الإنتاج فى الصناعات التحويلية بنسبة 1.1%، فى الأشهر الثلاثة الأخيرة.