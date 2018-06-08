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الجمعة، 08 يونيو 2018 06:51 م
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تراجع الإنتاج الصناعى فى فرنسا أبريل متأثر بالنتائج السلبية فى قطاع الطاقة

الجمعة، 08 يونيو 2018 05:00 م
تراجع الإنتاج الصناعى فى فرنسا أبريل متأثر بالنتائج السلبية فى قطاع الطاقة مصانع - صورة ارشيفية
أ ش أ
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كشف المعهد الوطنى  للإحصاء والدراسات الاقتصادية فى  فرنسا (ألانسي)، اليوم الجمعة، عن تراجع الإنتاج الصناعى  بواقع 0.5%، خلال شهر أبريل الماضي، بعد أن انخفض بنسبة 0.4% فى  الشهر السابق متأثرا بالنتائج السلبية فى  قطاع الطاقة.

وذكر المعهد - فى  تقرير اليوم - أن الإنتاج تراجع بنسبة 5.8% فى  الصناعات الاستخراجية والطاقة والمياه، وبنسبة 6.7% فى  قطاعى  الغاز والكهرباء، كما تراجع إنتاج فحم الكوك والتكرير خلال أبريل بنسبة 4.7% وفى  التعدين بواقع 1.1%.

وفى  المقابل، سجل قطاع معدات النقل ارتفاعا بنسبة 3.6%، خلال نفس الفترة وذلك بالرغم من النتائج السلبية فى  قطاع السيارات الذى  انخفض بنسبة 0.8%.

كما سجلت الصناعات الغذائية زيادة ملحوظة بلغت 1.8%، وقطاع الكيمياء 2.7%، فيما تراجع الإنتاج فى  الصناعات التحويلية بنسبة 1.1%، فى  الأشهر الثلاثة الأخيرة.

 


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مصانع

الصناعات الغذائية

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