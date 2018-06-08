المعارضة القطرية: أمن تميم يفحص هاتف أى قطرى يحاول السفر بأموال ويحوله للتحقيق

كتب محمد تهامى زكى

أكدت المعارضة القطرية، أن جهاز أمن نظام تميم، وزع أوامر جديدة للعاملين فى المطارات، لتدقيق جوازات المواطنين القطريين، تعطيهم الصلاحية للتحقق من حجم الأموال التى يحملوها معهم.

وكتب حساب المعارضة عبر تويتر: "وزع جهاز أمن نظام تميم أوامر جديدة على عملائه فى المطار والعاملين فى تدقيق جوازات المواطنين القطريين تعطيهم الصلاحية للتحقق من حجم الأموال التى يحملوها معهم".

وأضاف الحساب: "عناصر أمن تميم سيكثفون الاستيلاء على الهواتف الخلوية والإطلاع على الرسائل البنكية الخاصة بحسابات مواطنينا لمعرفة حجم أى تحويلات قاموا بها إلى مصارف أجنبية فى الدول التى سيزورها أو أى مكان آخر".

وتابع حساب المعارضة: "لقد طلب جهاز أمن النظام القطرى من موظفيه أن يتم تحويل أى مواطن قطرى إلى التحقيق الفورى فى حال كان حجم الأموال التى يحملوها أو المحولة إلكترونيا، تغطى أكثر من المدة التى يودون فيها التغيب عن قطر".

وكشف الحساب المعارض لنظام الحمدين: "الهدف من كل هذه الإجراءات القمعية إلقاء القبض على أى قطرى شريف يتم الشك فيه بعد التحقيق معه أنه يريد مغادرة قطر نهائيا، هربا من نظام القمع والوضع الاقتصادى الرديء الذى دفع معظم القطريين والمقيمين لتهريب وتحويل مدخراتهم إلى الخارج".

وأوضح الحساب: "ائتلاف المعارضة القطرية ينصح المواطنين القطريين الراغبين بالمغادرة نهائيا أن يقوموا بعمليات التحويل المالية الإلكترونية بعد سفرهم والحرص على حذف أى رسائل نصية من بنوكهم، تظهر تحويلات سابقة تجعلهم عرضة لسطوة جهاز أمن تميم القمعى".