video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 08 يونيو 2018 09:13 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

المعارضة القطرية: أمن تميم يفحص هاتف أى قطرى يحاول السفر بأموال ويحوله للتحقيق

الجمعة، 08 يونيو 2018 09:00 ص
المعارضة القطرية: أمن تميم يفحص هاتف أى قطرى يحاول السفر بأموال ويحوله للتحقيق تميم بن حمد
كتب محمد تهامى زكى
إضافة تعليق

أكدت المعارضة القطرية، أن جهاز أمن نظام تميم، وزع أوامر جديدة للعاملين فى المطارات، لتدقيق جوازات المواطنين القطريين، تعطيهم الصلاحية للتحقق من حجم الأموال التى يحملوها معهم.

 

وكتب حساب المعارضة عبر تويتر: "وزع جهاز أمن نظام تميم أوامر جديدة على عملائه فى المطار والعاملين فى تدقيق جوازات المواطنين القطريين تعطيهم الصلاحية للتحقق من حجم الأموال التى يحملوها معهم".

 

وأضاف الحساب: "عناصر أمن تميم سيكثفون الاستيلاء على الهواتف الخلوية والإطلاع على الرسائل البنكية الخاصة بحسابات مواطنينا لمعرفة حجم أى تحويلات قاموا بها إلى مصارف أجنبية فى الدول التى سيزورها أو أى مكان آخر".

 

وتابع حساب المعارضة: "لقد طلب جهاز أمن النظام القطرى من موظفيه أن يتم تحويل أى مواطن قطرى إلى التحقيق الفورى فى حال كان حجم الأموال التى يحملوها أو المحولة إلكترونيا، تغطى أكثر من المدة التى يودون فيها التغيب عن قطر".

 

وكشف الحساب المعارض لنظام الحمدين: "الهدف من كل هذه الإجراءات القمعية إلقاء القبض على أى قطرى شريف يتم الشك فيه بعد التحقيق معه أنه يريد مغادرة قطر نهائيا، هربا من نظام القمع والوضع الاقتصادى الرديء الذى دفع معظم القطريين والمقيمين لتهريب وتحويل مدخراتهم إلى الخارج".

 

وأوضح الحساب: "ائتلاف المعارضة القطرية ينصح المواطنين القطريين الراغبين بالمغادرة نهائيا أن يقوموا بعمليات التحويل المالية الإلكترونية بعد سفرهم والحرص على حذف أى رسائل نصية من بنوكهم، تظهر تحويلات سابقة تجعلهم عرضة لسطوة جهاز أمن تميم القمعى".

المعارضة القطرية عبر تويتر
المعارضة القطرية عبر تويتر

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المعارضة القطرية فى عام المقاطعة سلاح أرعب "الحمدين".. سحب جنسية أبناء القبائل العربية لصالح المجنسين الإيرانيين أشعل الغضب.. تميم أصدر الأوامر باقتحام بيوت معارضيه ومصادرة ممتلكاتهم..والمعركة تصل لعواصم العالم

المعارضة القطرية تفضح العلاقات المشبوهة بين طهران والدوحة.. تميم يخطط لإجهاض العقوبات الأمريكية على إيران.. الصفقة نقلت لـ"روحانى" عبر وسيط قطرى وتقتضى استبدال الشركات الأجنبية بقطرية ودعم صناعات الحرس الثورى

خالد الهيل: مؤتمر للمعارضة القطرية بأمريكا يونيو المقبل لفضح نظام "الحمدين"

ائتلاف المعارضة القطرية عبر "تويتر": دعاوى فساد نظام تميم الأخيرة كشفت خداعه

تميم بن حمد

قطر

المعارضة القطرية

الاموال

المعارضة




لا تفوتك
25 مليار دولار تبادل تجارى فى 3 أشهر.. ارتفاع صادرات مصر لـ7.1 مليار دولار

25 مليار دولار تبادل تجارى فى 3 أشهر.. ارتفاع صادرات مصر لـ7.1 مليار دولار

أسامة نبيه: الحضرى والشناوى لا يتحملان أهداف بلجيكا.. واخترنا وديات صعبة

أسامة نبيه: الحضرى والشناوى لا يتحملان أهداف بلجيكا.. واخترنا وديات صعبة

مميش:افتتاح ميناء شرق بورسعيد بداية2019..والاستثمار الأجنبى فى زيادة مستمرة

مميش:افتتاح ميناء شرق بورسعيد بداية2019..والاستثمار الأجنبى فى زيادة مستمرة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

بالأرقام.. كيف استكملت الدولة رحلة الإصلاح الاقتصادى وحماية المواطن من آثارها.. الموازنة تعكس خفض معدلات البطالة والعجز وارتفاع معدل النمو.. و74 مليار جنيه حزمة جديدة للحماية الاجتماعية ورفع المرتبات والمعاشات

بالأرقام.. كيف استكملت الدولة رحلة الإصلاح الاقتصادى وحماية المواطن من آثارها.. الموازنة تعكس خفض معدلات البطالة والعجز وارتفاع معدل النمو.. و74 مليار جنيه حزمة جديدة للحماية الاجتماعية ورفع المرتبات والمعاشات

قبل الحكم على صفوت الشريف.. "الكسب" لـ "الجنايات": سدد 179 مليون.. النيابة العامة حفظت التحقيقات فى "الاستيلاء على المال العام" و"هدايا الأهرام" بعد رده 135 مليون.. فاعه يؤكد براءة موكله لسداده مستحقات الدولة

قبل الحكم على صفوت الشريف.. "الكسب" لـ "الجنايات": سدد 179 مليون.. النيابة العامة حفظت التحقيقات فى "الاستيلاء على المال العام" و"هدايا الأهرام" بعد رده 135 مليون.. فاعه يؤكد براءة موكله لسداده مستحقات الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة