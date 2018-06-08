السفارة الأمريكية فى موزمبيق تحذر من "هجمات وشيكة" فى شمال البلاد

(أ ف ب)

أعلنت السفارة الأمريكية فى موزمبيق، اليوم الجمعة، أنها تلقت "معلومات عن إمكان وقوع هجمات وشيكة" فى شمال البلاد الذى شهد أخيرا هجمات نسبت إلى مسلحين.

وقالت السفارة على موقعها الإلكترونى "ننصح بقوة المواطنين الأمريكيين الموجودين فى منطقة إقليم بالما بالتفكير فى مغادرة المنطقة فورا".

وشهدت المنطقة المذكورة منذ أكتوبر سلسلة هجمات على قوات الأمن والمدنيين.

وقتل نحو ثلاثين شخصا فى هجمات فى مناطق نائية نسبتها الشرطة إلى جهاديين.

ونصحت السفارة المواطنين الأمريكيين "الذين يختارون البقاء فى إقليم بالما بان يتجنبوا التوجه إلى مركز الإقليم". ودعتهم أيضا إلى "إرجاء زياراتهم للمكاتب الحكومية والأسواق".