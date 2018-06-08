اعتقال مطلوبين اثنين بتهمة الإرهاب فى كركوك وإصابة 3 عناصر من "الحشد الشعبى"

بغداد (أ ش أ)

أعلن مصدر مسؤول فى قيادة الشرطة الاتحادية العراقية اليوم الجمعة، اعتقال مطلوبين اثنين للقضاء بتهمة الإرهاب فى محافظة كركوك.

وقال المصدر - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن قوة من الشرطة الاتحادية سلمت المطلوبين للجهات المعنية.

يذكر أن قضاء الحويجة ونواحيها، التابعة لمحافظة كركوك 250 كم شمال العاصمة بغداد، عادت الحياة إليها مجددا بعد عودة النازحين تدريجيا، ومازالت هناك بعض جيوب تنظيم "داعش" والتى تتعامل معها قوات الشرطة الاتحادية بين فترة وأخرى.

فى السياق، أفاد مصدر أمنى عراقي، اليوم، بإصابة 3 عناصر من الحشد الشعبى فى انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم قرب قضاء طوز خورماتو شرق محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر إن قوة من فوج المغاوير الثانى كانت بمهمة تفتيش بين قريتى بسطاملى وبير أحمد التابعة لقضاء طوز خورماتو (75 كم شرق تكريت)، تعرضت لانفجار عبوة ناسفة، ما أدى إلى إصابة الثلاثة وإلحاق أضرار بسيارتين تابعتين للقوة.

من جهة ثانية، قال المتحدث باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطية، اليوم الجمعة، إن 3 نساء كشفن هوية أزواجهن "الدواعش" داخل المحافظة، موضحا أن النساء الثلاث تقدمن ببلاغات رسمية يؤكدن أن أزواجهن ينتمون إلى تنظيم "داعش" وارتكبوا جرائم بحق الأبرياء خلال فترة اجتياح التنظيم مدن وقرى واسعة فى ديالى.

وأشار إلى أن تقديم بلاغات عن قيادات ومسلحى "داعش" كشف أسماء لم تكن معروفة من قبل، مؤكدا أن تعاون الأهالى مع القوى الأمنية عامل مهم فى إنهاء وجود التنظيم وكشف خلاياه النائمة.