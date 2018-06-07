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الخميس، 07 يونيو 2018 04:05 م
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2.5 ألف عسكرى روسى يشاركون فى مناورات منظمة معاهدة الدفاع الجماعى بقرغيزستان

الخميس، 07 يونيو 2018 02:27 م
2.5 ألف عسكرى روسى يشاركون فى مناورات منظمة معاهدة الدفاع الجماعى بقرغيزستان قوات الجيش الروسى
موسكو (أ ش أ)
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أعلنت المنطقة العسكرية الروسية الوسطى أن نحو 2.5 ألف عسكرى روسى سيشاركون فى مناورات منظمة معاهدة الدفاع الجماعى "التفاعل ــ 2018" فى قرغيزستان فى أكتوبر القادم.

وأشار بيان للمنطقة المذكورة اليوم الخميس، إلى أن أكثر من 500 وحدة من التقنيات والأسلحة العسكرية، بما فى ذلك الطائرات الحربية والطائرات بدون طيار للمنطقة العسكرية الوسطى، ستشارك فى هذه التدريبات المشتركة لقوات الرد السريع الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى.

وأضاف البيان أن قائد قوات المنطقة العسكرية الوسطى، الفريق ألكسندر لابين، سيتولى قيادة التدريبات التى من خلالها ستقوم قوات الرد السريع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى بالتدريب على تنفيذ مهام احتواء نزاع مسلح فى إقليم آسيا الوسطى فى الفضاء الأمنى لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وترابط المنطقة العسكرية الروسية الوسطى على أراضى 29 كياناً اتحادياً روسياً وتتبع للمنطقة القاعدة 201 العسكرية الروسية على أراضى طاجيكستان والقاعدة العسكرية المشتركة فى قرغيزستان والوحدات العسكرية المتمركزة على أراضى كازاخستان.

يُشار إلى أن أن منظمة معاهدة الأمن الجماعى تأسست على أساس معاهدة الأمن الجماعى الموقعة فى عام 1992، من قبل البلدان الأعضاء فى رابطة الدول المستقلة. وتضمُّ هذه المنظمة - بعد تعليق عضوية أذربيجان وجورجيا وأوزبكستان فيها - كلاً من روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.

 


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