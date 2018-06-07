وزير الصحة يعلن أسماء أول 4 عمال فائزين بقرعة البعثة الطبية للحج

كتب وليد عبد السلام

أعلن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، فوز 4 من العمال بقرعة بعثة الحج الطبية وهم لمياء محمد سالم من الجيزة وسيدة عبد الرحيم من بنى سويف وعماد الدين إبراهيم بسيونى من البحيرة وسعيد محمد سعيد إبراهيم من بنى سويف.

وقال الدكتور محمد شوقى رئيس البعثة الطبية للحج خلال المؤتمر المنعقد الآن بالمركز القومى للتدريب لإعلان الفائزين بقرعة الحج الطبية إن البعثة تقدم خدماتها بالمجان لجميع المرضى، وستكون هناك عيادات طبية متميزة فى مكة والمدينة لخدمة الحجاج.

من جانبة أضاف الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، أن جميع الطعوم متوفرة فى مكاتب الصحة، مشيرا إلى توفير كميات دوائية كبيرة بمخازن البعثة فى السعودية لافتا إلى وجود كافة التخصصات الطبية لتوفير الخدمات فى كل التخصصات.