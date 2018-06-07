وزير الصحة فى مكتبه ويتابع ملفات الوزارة مع مساعدية وقيادات التأمين الصحى

كتب وليد عبد السلام

كشف مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان أن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة مازال يتابع ملفات الوزارة وقضاياها المختلفة مع قياداتها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وحتى الآن.

وقال المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن الوزير التقى عددا من رؤساء القطاعات المختلفة لمناقشتهم فى القضايا العالقة والمتعلقة بأداء الخدمات الصحية للجمهور.

وأضاف المصدر أن الوزير مشغول حاليا مع مساعدية للتأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة ورئيس البعثة الطبية للحج لمناقشة استعدادات الوزارة لتقديم خدمات التأمين الصحى الجديد.

وأوضح المصدر أن الوزير لديه أجندة مزدحمة حتى آخر اليوم .

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كلف المهندس مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة .