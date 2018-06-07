وزارة الزراعة: ضبط 6116 عبوة مبيدات مغشوشة خلال 30 يومًا

كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لمكافحة الافات بوزارة الزراعة، إن إجمالى ما تم ضبطه من مبيدات مخالفة وغير صالحة للاستخدام خلال شهر مايو الماضى بلغ 6116 عبوة، موضحا أن جميع لمضبوطات عبوات مغشوشة مختلفة الأحجام ومحظورة تداولها، وتم تحرير محاضر واتخاذ جميع الإجراءات حيال المخالفات وعرضها على النيابة .

وأكد التقرير الذى حصل لـ"اليوم السابع"،على نسخه منه أن المضبوطات جهود قامت بها أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزى للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات ، موضحا إن ضبط العبوات المغشوشة والمحظور تداولها بالأسواق، جاء من خلال المرورعلى 1368 محلا وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وتنفيذ الغلق الإدارى للمحلات غير المرخصة.

فيما كلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتكثيف الحملات الرقابية على جميع أسواق المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعى بالمحافظات، للحد من المحظورة تدوالها والمغشوش والمهرب، وضبط أى مخالفات وتحويلها للنيابة، لأنها تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع لجنة المبيدات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، وشرطة المسطحات والوزارات المعنية.

وقال الدكتور ممدوح السباعى، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إن هناك حملات رقابية على جميع محلات الاتجار فى المبيدات والأسمدة، لملاحقة مخالفات تداول مبيدات مغشوشة أو مجهولة المصدرالتى تشكل تهديد على الصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعى والصادرات الزراعية .