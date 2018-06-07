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ميلانيا ترامب تظهر علنا بمقر الوكالة الفيدرالية بعد غياب لأسابيع - صور

الخميس، 07 يونيو 2018 11:32 ص
ميلانيا ترامب تظهر علنا بمقر الوكالة الفيدرالية بعد غياب لأسابيع - صور ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن (أ ف ب)
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ظهرت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب علنا الأربعاء، بعد غياب لأسابيع عدة أثار تساؤلات أزعجت الرئيس دونالد ترامب.

والسيدة الأمريكية الأولى التى زارت مع زوجها مقر الوكالة الفيدرالية للأوضاع الطارئة الأربعاء، لم تظهر علنا منذ دخولها المستشفى لخمسة أيام فى منتصف مايو للعلاج مما وصفه البيت الابيض "مشكلة كلى".

وبعدما ندد بالشائعات التى أحاطت بوضع ميلانيا ترامب، هاجم ترامب الأربعاء مرة جديدة وسائل الإعلام.

وكتب الرئيس الأمريكى فى تغريدة "إن وسائل الإعلام التى تعمد إلى الأخبار المضللة كانت ظالمة وقاسية بحق زوجتى والسيدة الأولى الرائعة ميلانيا".

وأضاف "خلال فترة تعافيها بعد العملية، قالوا إنها كانت مشرفة على الموت أو خضعت لعملية تجميل وأنها تركت البيت الأبيض وتركتنى إلى نيويورك أو فيرجينيا، أو أنها قد تكون وقعت ضحية علاج خاطىء. كل هذه الأخبار خاطئة، إنها فى وضع جيد جدا!".

وتابع فى تغريدة أخرى أن "أربعة صحفيين رأوا ميلانيا فى البيت الأبيض الأسبوع الماضى وهى تسير فرحة متوجهة إلى اجتماع"، وأضاف "لم يأتوا على ذكر ذلك لأنه لا يصب فى إطار روايتهم القائلة أنها تعيش فى قسم آخر من العالم أو أنها مريضة جدا أو أمور أخرى".

ورأى صحفيان السيدة الأمريكية الأولى فى 30 مايو وقالا إنها بدت فى وضع جيد.

وميلانيا ترامب الزوجة الثالثة لدونالد ترامب وعارضة الأزياء السابقة البالغة من العمر 48 عاما، لن ترافق زوجها إلى قمة مجموعة السبع المرتقبة فى كندا فى نهاية الأسبوع ولا إلى القمة التاريخية المرتقبة بينه وبين الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى 12 يونيو فى سنغافورة.

ميلانيا ترامب خلال المؤتمر
ميلانيا ترامب خلال المؤتمر

 

ميلانيا ترامب ودونالد ترامب
ميلانيا ترامب ودونالد ترامب

 

السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب
السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

لقاء ترامب داخل الوكالة الفيدرالية
لقاء ترامب داخل الوكالة الفيدرالية

 

جانب من المحادثات
جانب من المحادثات

 

السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب
السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب

 

إطلالة ميلانيا ترامب
إطلالة ميلانيا ترامب

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