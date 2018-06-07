مشروعات أسمدة جديدة وتطوير سماد طلخا والنصر بالسويس بـ 10 مليارات جنيه

كتب عبد الحليم سالم

تجهز الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، خطة لبناء مصنع أسمدة جديد بالشراكة مع عدة جهات ، إضافة إلى تطوير شركتى الدلتا للأسمدة سماد طلخا ، والنصر للأسمدة بالسويس بتكلفة تصل لنحو 10 مليارات جنيه .

وكشف مصدر بقطاع الأعمال العام أنه سيتم تمويل نحو6 مليارات جنيه من الشركات، ومن الشركة القابضة ، والباقى تمويل من القطاع الخاص وجهات أخرى.

وتجرى القابضة حاليا الدراسات اللازمة للمصنع الجديد بالسويس لإنتاج الأمونيا ، مع تحديث شامل لشركة الدلتا خاصة وحدات الحامض والنترات واليوريا .

من المنتظر خلال العام المالى المقبل 2018-2019، وضع خطة مكتملة للشركتين نظرا لاستمرار نزيف الخسائر فيهما.