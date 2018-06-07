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فحص مشتبه بهم فى حادث مقتل شاب بالحوامدية

الخميس، 07 يونيو 2018 03:51 م
فحص مشتبه بهم فى حادث مقتل شاب بالحوامدية جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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يواصل ضباط مباحث مركز شرطة الحوامدية إجراء التحريات، للتوصل لهوية المتهمين بقتل شاب، والتخلص من جثته بالطريق العام بجوار أحد المساجد، حيث تم فحص عدد من المشتبه بهم، بعد التوصل لهوية المجنى عليه، وفحص المقربين منه.

 

تلقى مركز شرطة الحوامدية بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بجوار مسجد، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لشاب يدعى "كريم.م"، مصابا بعدة طعنات.

 

تحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بتشريح جثة الضحية والتصريح بدفنها، وتولت التحقيق.

 


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