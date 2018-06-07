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ضبط عاطل وزوجته بحوزتهما 122 قطعة حشيش ولفافة هيروين بالبحيرة

الخميس، 07 يونيو 2018 02:27 م
ضبط عاطل وزوجته بحوزتهما 122 قطعة حشيش ولفافة هيروين بالبحيرة حبس
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، من ضبط عاطل وزوجته بحوزتهما 122 قطعة حشيش بكوم حمادة.
 
وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم حمادة برئاسة المقدم محمد ابو غزالة مفادها قيام أ ب م 32 سنة عاطل ، ه ص ش 25 سنة ربة منزل "زوجة الأول" ومقيما قرية الطود مركز كوم حماده  بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما يتزعمه الأول تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذان من مدينة كوم حماده مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
 
 
وبتقنين الإجراءات قامت عدة مأموريات إستهدفت المتهمان المذكوران  بمحال إقامتهما وأماكن ترددهما أسفرت عن ضبطهما حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامي بمدينة كوم حماده وبحوزتهما 122 قطعة لمخدر الحشيش تزن 350  جرام تقريباً عدد 1 لفافة مسحوق هيروين تزن 10 جرام تقريباً ،عدد 323 قرص مخدر، ومبلغ 1095 جنيهاً، وهاتف محمول.
 
 
كما أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم فى مشاجرة عنيفة بقرية أبو يحيى التابعة لمركز شبراخيت بالبحيرة، حيث تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة شبراخيت بحدوث مشاجرة بناحية قرية أبو يحيى بدائرة المركز.
 
 
بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من "طرف أول" ج ع س 23 سنة، س. س. ا 50 سنة ربة منزل مصابة بجرح بالرأس وسحجات، ب. ر. س 22 سنة ربة منزل مصابة بجروح وكدمات بالوجه ومقيمين بذات الناحية و"طرف ثانى" ف. ع. ا 33 سنة عامل "زوج الأخيرة من الطرف الأول" مصاب بجرح بالرأس، ر. ش. ع 25 سنة ربة منزل مصابة باشتباه كسر باليد والساق اليمنى ومقيمان قرية محلة قيس بدائرة المركز لخلافات عائليه بسبب المصاهرة قام على أثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما بالضرب بالعصى وإحداث الإصابات المشار إليها.
 
 
كما أسفرت حملة مرورية  شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث واللواء محمد القاضى مدير إدارة المرور، عن ضبط 1569متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس.
 
 
كما تم تحرير 2315 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية كما تم رفع وازالة 365 إشغال طريق بدمنهور.

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