شريف إسماعيل يبحث مع مدير عام شركة فيكا الفرنسية سبل التعاون المشترك

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء فى حكومة تسيير الأعمال، اجتماعاً اليوم الخميس مع جيانفرانكوا تاناردينى مدير عام شركة فيكا الفرنسية للأسمنت لاستعراض نشاط الشركة العاملة فى مصر بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ، ورئيس جهاز تنمية سيناء.

وصرح السفير اشرف سلطان المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه فى مستهل الاجتماع عرض مدير عام شركة فيكا الفرنسية للأسمنت الموقف الحالى لأنشطة الشركة والتى تعمل فى السوق المصرى منذ أكثر من 15 عاماً والتى تعد أحد المساهمين فى شركة أسمنت سيناء منذ عام 2005، مشيراً إلى تقدير الشركة بوجود فرص استثمارية واعدة فى مصر باعتبارها سوقاً كبيرة تشهد نمواً متزايداً.

وأوضح السفير اشرف سلطان أن الاجتماع تناول بعض المقترحات التى تم طرحها فى هذا الإطار من مختلف جوانبها الفنية والقانونية، مضيفاً أن شريف إسماعيل تناول خلال الاجتماع برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى تتبناه الحكومة والذى نتج عنه مؤشرات اقتصادية مبشرة تنعكس بشكل مباشر على النمو الاقتصادى لمصر، وخطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، موجهاً بدراسة كافة المقترحات التى تم طرحها فى ضوء ما أثير فى الاجتماع.