سول تعلق على امتناع وسائل إعلامية كورية شمالية عن تناول أخبار القمة مع أمريكا

سول أ ش أ

قال مسئول فى وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إنه توجد أسباب معينة لعدم تناول وسائل إعلامية كورية شمالية لأخبار القمة المزمعة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة فى سنغافورة فى 12 يونيو الجاري.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن المسئول -الذى لم تكشف عن هويته- قوله - ردا على سؤال حول صمت وسائل الإعلام الكورية الشمالية حول مكان وموعد القمة الكورية الشمالية-الأمريكية، - إنه ليس من المناسب الحديث عن نية كوريا الشمالية.

ولم يكشف المصدر عن تفاصيل أسباب امتناع وسائل الإعلامة الكورية الشمالية عن تغطية أخبار القمة بين واشنطن وبيونج يانج المقررة فى 12 من الشهر الجارى بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون.

وفيما يخص زيارة مسئولين كوريين جنوبيين لكوريا الشمالية من أجل التحقق المسبق لإنشاء مكتب اتصال مشترك داخل مجمع كيسونج الصناعي، قال المصدر إن التشاور مع الجانب الشمالى يُجرى حاليا، مضيفا أن إنشاء مكتب اتصال مشترك لا يرتبط بإعادة تشغيل مجمع كيسونج الصناعي.