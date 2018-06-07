رفع صناديق القمامة من شوارع النزهة اليوم لتطبيق منظومة النظافة الجديدة

كتب سيد الخلفاوى

تطبق هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، منظومة النظافة الجديدة اليوم الخميس، بحى النزهة أحد الأحياء الراقية بالعاصمة، وذلك بعد انتهاء عقود الشركة الأجنبية التى كانت تتولى جمع وتنظيف القمامة بالحى.

ويعد حى النزهة هى خامس أحياء القاهرة التى تطبق المنظومة الجديدة للنظافة والتى بدأت بحى المعادى ثم طرة والوايلى وباب الشعرية وعين شمس، والتى حققت نجاحا ملموسا فى شوارع تلك الأحياء.

وتعتمد المنظومة الجديدة على الجمع السكنى من المنازل والمحلات بواسطة شركات صغيرة ومتعهدى نظافة تحت إشراف هيئة نظافة وتجميل القاهرة على أن تتولى الهيئة نظافة الشوارع والعناية بالحدائق والمسطحات الخضراء ، ورفع صناديق تجميع المخلفات من الشوارع للقضاء على ظاهرة الفريزة الذين يتسببون فى تشويه الشارع، حيث سيتم نقل المخلفات مباشرة من المتعهدين إلى محطات المناولة الثابتة أو المتحركة ومنها إلى المقالب العمومية أولاً بأول بمعرفة هيئة النظافة.