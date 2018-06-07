خبراء تحليل الصور..لا يوجد خلافات بين ميلانيا وترامب.. والسيدة الأولى لن تغادر واشنطن

كتبت : شيماء عبد المنعم

أكد خبراء تحليل الصوربحسب مجلة elle، أن تحليل الصور يدل على أنه لا يوجد خلاف بين ميلانيا وترامب، وأن السيدة الأولى لم تغادر واشنطن مثلما تداول بعض المغردين حسب تعبير ترامب.

والذى يؤكد ذلك، أن السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب ظهرت علنا بمقر الوكالة الفيدرالية للأوضاع الطارئة أمس الأربعاء، بعد غياب لأسابيع بسبب أزمة صحية فى " الكلى" ،و التى أثارت تساؤلات حول ما السبب وراء عدم وجودها، والتى أزعجت الرئيس دونالد ترامب.









وكتب الرئيس الأمريكى فى تغريدة مهاجما وسائل الإعلام "إن وسائل الإعلام التى تعمد إلى الأخبار المضللة كانت ظالمة وقاسية بحق زوجتى والسيدة الأولى الرائعة ميلانيا"، وأضاف "خلال فترة تعافيها بعد العملية، قالوا إنها كانت مشرفة على الموت أو خضعت لعملية تجميل وأنها تركت البيت الأبيض وتركتنى إلى نيويورك أو فيرجينيا، أو أنها قد تكون وقعت ضحية علاج خاطىء. كل هذه الأخبار خاطئة، إنها فى وضع جيد جدا!".

وتابع فى تغريدة أخرى أن "أربعة صحفيين رأوا ميلانيا فى البيت الأبيض الأسبوع الماضى وهى تسير فرحة متوجهة إلى اجتماع"، وأضاف "لم يأتوا على ذكر ذلك لأنه لا يصب فى إطار روايتهم القائلة أنها تعيش فى قسم آخر من العالم أو أنها مريضة جدا أو أمور أخرى".

ورأى صحفيان السيدة الأمريكية الأولى فى 30 مايو وقالا إنها بدت فى وضع جيد.

وميلانيا ترامب الزوجة الثالثة لدونالد ترامب وعارضة الأزياء السابقة البالغة من العمر 48 عاما، لن ترافق زوجها إلى قمة مجموعة السبع المرتقبة فى كندا فى نهاية الأسبوع ولا إلى القمة التاريخية المرتقبة بينه وبين الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى 12 يونيو فى سنغافورة.