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حالة الطقس اليوم الخميس 7/6/2018 فى مصر والدول العربية

الخميس، 07 يونيو 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الخميس 7/6/2018 فى مصر والدول العربية أحوال الطقس فى القاهرة - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الخميس، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجة البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

 

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من الوجة البحرى والقاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس بالقاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة ، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22 درجة ، ومطروح العظمى 29  والصغرى 20 درجة.

 

الطقس فى الأردن

نهاراً: تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتتجاوز مُعدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام بحدود 5-6 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً نسبياً في المناطق الجبلية، ومُغبراً بشكل متفاوت، وحاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، تتحوّل مساءً إلى شمالية غربية نشطة السرعة.

في خليج العقبة، الرياح: شمالية، نشطة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء لطيفة لطيفة إلى معتدلة بالأخص في المناطق الجبلية والسهول الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة بالأخص مع ساعات الليل الأولى.

 

الطقس فى فلسطين 

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

 

 

 

 


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