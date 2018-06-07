تعاون بين جهازى حماية المستهلك وشئون البيئة للتأكد من سلامة المنتجات

كتب مدحت وهبة

وقع جهاز حماية المستهلك بروتوكول تعاون مع جهاز شئون البيئة بهدف تطوير قدرات الرصد لمراقبة التجارة الخارجية والداخلية للمواد التى تستخدم فى غازات التبريد لأجهزة التكييف والثلاجات "المواد الهيدروكلورو فلوروكربونية "لحماية المستهلك والبيئة من الانبعاثات الضارة للغازات.

وقال الدكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، إن البروتوكول يأتى فى إطار الجهود التى تستهدف ضمان جودة المنتجات المباعة فى الأسواق ومدى مأمونيتها على المستهلك والبيئة، نظراً لأن المواصفات الفنية لأجهزة التكييف والثلاجات هى من ضمن الأنظمة والمعدات التى تستخدم المواد التى تستنفذ طبقة الأوزون التى تحمى الأرض من الجزء الضار من الأشعة فوق البنفسجية، التى تشهد تغيراً سريعاً وبالتالى يلزم مراقبتها لضمان استخدامها للبدائل الآمنة على صحة المستهلك والبيئة.

وأضاف عبد المعطى أن بروتوكول التعاون يتضمن تشكيل لجنة عليا مشتركة تضم خبراء متخصصين وممثلى عدد من السلطات المعنية بالرقابة على التجارة الخارجية والداخلية مثل مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الرقابة الصناعية لمراجة وتقييم وسائط التبريد ذات الصلة التى يتم إدخالها إلى الأسواق المحلية ، بالإضافة إلى وضع نظام لمراقبة الاتجار غير المشروع فى وسائط التبريد بالمخالفة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ، وضمان الالتزام بتطبيق القانون من جانب المنتجين والوكلاء والموزعين بما يحمى حقوق المستهلك من خلال تنفيذ حملات توعية تحت عنوان برنامج مراقبة أسواق التبريد.

وأوضح عبد المعطى أنه سيتم تصميم برامج تدريبية للجهات الرقابية تشمل تدريب المختصين بأعمال الرقابة على الأسواق من خلال تعريفهم بأنواع غازات التبريد المستنفذة للأوزون وكذلك بدائلها من الأنواع صديقة البيئة حتى يسهل كشفها فى حالة تعرض المستهلكين لأنواع من الغش بسبب الغازات المستخدمة فى أجهزة التبريد لديهم .

وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على أهمية تعاون الشركات المنتجة والوكلاء والموزعين لحل شكاوى المستهلكين، وطالب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات التى ترد فى الإعلانات عن السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة أو تقديم خدمة ودعاهم بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، على الخط الساخن 19588 أو من خلال خدمة المواطن رقيب على رقم الواتساب (01281661880 ) أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG أو التطبيق الإلكترونى " حماية المستهلك " على الهواتف الذكية.