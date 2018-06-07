تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة ابتدائية بالأسمرات وأخرى لإقامة مركز طبى بحلوان

كتب سيد الخلفاوى

وافقت محافظة القاهرة على تخصيص مساحة أرض بمسطح 1.2 فدن لإنشاء مدرسة إضافية للتعليم الأساسى بمنطقة الأسمرات لاستيعاب الكثافة السكانية المتوقعة عند إتمام تسكين الأسمرات بمراحلها الثلاثة.

وأكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أنه من الهام جداً العمل على توفير الخدمات الهامة لسكان المنطقة وعلى رأسها التعليم وتوفير عدد الفصول المناسبة والمدارس لإتاحة أفضل خدمة تعليمية للطلاب ولذا سيتم تخصيصها لهيئة الابنية التعليمية لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى كحق انتفاع بدون مقابل مع التزام الهيئة بالبناء والانتهاء من المشروع خلال سنة من استلام الأرض والالتزام بالاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة ومراعاة خطوط التنظيم والاستخدام المعتمدة .

كما وافقت المحافظة على تخصيص مساحة أرض فضاء حوالى 3300م2 بعين حلوان لصالح وزارة الصحة لإقامة مركز طبي عليها نظراً للحاجة الشديدة اليها بالمنطقة علي ان يلغي التخصيص في حالة عدم الالتزام بإقامة المشروع خلال سنة أو اقامة انشطة اخري بديلة خلاف المحددة أو مخالفة الاشتراطات البنائية أو التنازل أو البيع أو الايجار للغير .