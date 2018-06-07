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اليوم.. وزيرة الاستثمار توقع اتفاقا مع سفير ألمانيا لدى مصر

الخميس، 07 يونيو 2018 04:00 ص
اليوم.. وزيرة الاستثمار توقع اتفاقا مع سفير ألمانيا لدى مصر الدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار
كتب عبد الحليم سالم
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توقع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم اتفاقا مع السفير جيورج لوى، سفير ألمانيا لدى القاهرة، ومن المقرر إعلانه تفاصيله من مقر الوزارة اليوم بعد التوقيع عليه.

وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، شهدت التوقيع بالأحرف الأولي للمرحلة الثانية من البرنامج القومى لصرف صحى القرى بجمهورية مصر العربية، والذي سيتم تمويله بقيمة 600 مليون دولار أمريكي بتمويل مشترك من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 300 مليون دولار.

 


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