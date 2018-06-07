اليوم السابع: "حكومة جديدة برئاسة مصطفى مدبولى"

ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الجمعة، تفاصيل هامة حول عددا من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، "حكومة جديدة برئاسة مدبولى" وفيه: السيسى يستقبل رئيس الحكومة المكلف.. ومدبولى يلتقى المرشحين للحقائب الوزارية.. مصادر برلمانية: عرض التشكيل الجديد على «النواب » الأحد.. والبرنامج قبل 15 يوليو.. واستكمال الإصلاح الاقتصادى ومتابعة التأمين الصحى الشامل أبرز ملفات الحكومة.

وداخل العدد تقرأ

ـ ضبط 11 حالة غش فى اليوم الثالث لامتحانات الثانوية

ـ خالد صلاح يكتب: شريف إسماعيل .. راجل ووقف وقفة رجالة

ـ ثلاثية بلجيكا تدق ناقوس الخطر للفراعنة قبل المونديال

ـ فحص 7 ملايين مواطن للكشف عن «فيروس سى"

ـ ساحات العيد فى حراسة الشرطة

ـ «السيسى » يؤكد دعمه لمجلس الأعمال التنسيقى السعودى الإماراتى

ـ الكشف عن أكبر فضيحة فساد فى الكرة الأفريقية

ـ السجن المشدد 15 عاماً ل 18من المتهمين فى اقتحام مركز شرطة أطفيح