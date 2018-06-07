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النقض تؤجل طعن المتهمين فى اقتحام قسم التبين لـ21 يونيو

الخميس، 07 يونيو 2018 11:29 ص
النقض تؤجل طعن المتهمين فى اقتحام قسم التبين لـ21 يونيو محكمة النقض-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر - محمد محسوب
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قررت محكمة النقض تأجيل الطعن المقدم من 37 متهما فى قضية اقتحام قسم شرطة التبين على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات القاهرة بأحكام تراوحت بين السجن المشدد 15 سنة و10 سنوات و7 سنوات ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات وتغريمهم 10 ملايين جنيه، لاتهامهم بالشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم شرطة التبين، وإضرام النيران بالمبني وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين. لـجلسة 21 يونيو المقبل إداريا. 
 
 
كانت النيابة أحالت المتهمين واخرين للمحاكمة الجنائية بعد ان أسندت لهم عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم شرطة التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
 
 

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