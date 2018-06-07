video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 07 يونيو 2018 09:41 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: انتهاء فحص المواطن رقم مليون بمبادرة السيسى للكشف عن فيروس سى

الخميس، 07 يونيو 2018 08:16 م
الصحة: انتهاء فحص المواطن رقم مليون بمبادرة السيسى للكشف عن فيروس سى د. أحمد عماد وزير الصحة ومرضى فيروس سى
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

أكد الدكتور يحيى الشاذلى المنسق العام لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للقضاء على فيروس سى، ونائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، انتهاء المبادرة من فحص المواطن رقم مليون فى مبادرة الرئيس.

 

وقال الشاذلى،  فى تصريحات له، اليوم الخميس: "مبروك يا مصر.. تم الانتهاء من مسح المواطن رقم مليون اليوم".

 

يذكر أن المبادرة بدأت يوم 13 فبراير الماضى، والتى تستهدف الاكتشاف المبكر للمرض لدى قرابة 45 مليون مواطن، بهدف القضاء على فيروس سى بمصر بحلول عام 2022.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الصحة فى مكتبه ويتابع ملفات الوزارة مع مساعدية وقيادات التأمين الصحى

الصحة

فيروس سى

السيسى




لا تفوتك
مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة