الصحة: انتهاء فحص المواطن رقم مليون بمبادرة السيسى للكشف عن فيروس سى

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور يحيى الشاذلى المنسق العام لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للقضاء على فيروس سى، ونائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، انتهاء المبادرة من فحص المواطن رقم مليون فى مبادرة الرئيس.

وقال الشاذلى، فى تصريحات له، اليوم الخميس: "مبروك يا مصر.. تم الانتهاء من مسح المواطن رقم مليون اليوم".

يذكر أن المبادرة بدأت يوم 13 فبراير الماضى، والتى تستهدف الاكتشاف المبكر للمرض لدى قرابة 45 مليون مواطن، بهدف القضاء على فيروس سى بمصر بحلول عام 2022.