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الداخلية: ضبط أدمن صفحة "شاومينج بيغشش الثانوية العامة"

الخميس، 07 يونيو 2018 12:54 م
الداخلية: ضبط أدمن صفحة "شاومينج بيغشش الثانوية العامة" امتحانات الثانوية
كتب محمود عبد الراضى
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تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من ضبط القائم على صفحة بأحد مواقع التواصل الاجتماعى باسم "شاومينج بيغشش الثانوية العامة".

رصدت المتابعة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" باسم "شاومينج بيغشش الثانوية العامة"، حيث يبلغ عدد متابعيها حوالى 582 ألف متابع، ونشر القائم على إدارتها لمشاركات تتضمن اعتزامه نشر أسئلة امتحانات الثانوية العامة وإجاباتها .

وتم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى القائم على إدارة الصفحة ويدعى "يوسف.س" طالب ومقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمنزله وضبطه وبحوزته "جهاز لاب توب" توجد عليه آثار ودلائل تُشير لارتكابه الواقعة "جهاز كمبيوتر، وهاتف محمول".

يشار إلى قيام موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بغلق الصفحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

صلاح

صلاح عبد الغني

الادمن ده اتمسك 16 مرة الي الان

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