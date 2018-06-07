الجيش الليبى يخوض معارك شرسة بدرنة وقوات الشرطة تتولى تأمين المدينة

قال مصدر عسكرى ليبى، إن القوات المسلحة الليبية تخوض منذ صباح اليوم الخميس، معارك ضارية مع الجماعات الإرهابية فى مدينة درنة وتحديدا جهة الجبيلة واتجاه المغار فى درنة.
كان الجيش الليبى قد سيطر بالأمس على ساحل مدينة درنة بعد معارك شرسة مع الجماعات الإرهابية فى عدة مناطق، ما أدى لمقتل 4 وإصابة آخرين من أبناء الجيش الوطنى الليبى.
وفى سياق متصل تسلمت عناصر الشرطة بمديرية أمن درنة التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة منطقة الساحل وباب طبرق والفتائح فى درنة بعد تحريرها وتأمينها من قبل قوات الجيش الوطنى الليبى.
وقامت مدينة أمن درنة بتفعيل مراكز الشرطة بالمناطق المحررة للقيام بدورها فى خدمة المواطنين وحفظ الأمن بالمدينة.
القوات المسلحة فى درنة
عناصر القوات المسلحة الليبية
معارك ضارية مع الجماعات الإرهابية فى مدينة درنة
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