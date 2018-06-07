الجيش الليبى يخوض معارك شرسة بدرنة وقوات الشرطة تتولى تأمين المدينة

قال مصدر عسكرى ليبى، إن القوات المسلحة الليبية تخوض منذ صباح اليوم الخميس، معارك ضارية مع الجماعات الإرهابية فى مدينة درنة وتحديدا جهة الجبيلة واتجاه المغار فى درنة.

كان الجيش الليبى قد سيطر بالأمس على ساحل مدينة درنة بعد معارك شرسة مع الجماعات الإرهابية فى عدة مناطق، ما أدى لمقتل 4 وإصابة آخرين من أبناء الجيش الوطنى الليبى.