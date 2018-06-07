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إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بطريق الكورنيش بالإسكندرية

الخميس، 07 يونيو 2018 10:54 ص
إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بطريق الكورنيش بالإسكندرية حادث سيارة - صورة أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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أصيب شخصان بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق الكورنيش بالإسكندرية.
 
 
تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير الأمن اخطارا من مأمورقسم شرطة باب شرقى بوقوع حادث تصادم ومصابين بطريق الجيش  منطقة الشاطبي - الحارة البحرية.
 
 
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مصادمة بين السيارة رقم "س ر م" مصر قيادة "م ر ال" 37 سنة فنى والسيارة رقم "س ب ن"  مصر جاري تحديد قائدها وأنه أثناء سير السيارة الثانية بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها  مما أدى لاصطدامها بالسيارة الأولى من الخلف.
 
 
أسفر الحادث عن إصابة قائدي السيارتين بجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم تم نقل قائد السيارة الأولى للمستشفى للعلاج وقائد السيارة الثانية تم نقله لإحدى المستشفيات بمعرفة الأهالى وتم التحفظ على السيارتين.
 
 
وبالإستعلام من إدارة المرور عن مالك السيارة الثانية تبين أنها باسم "نيفين أنور أمين صالح" وجارى استدعائها وسؤالها وحدثت تلفيات بالسيارتين وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتحرر المحضر جنح قسم شرطة باب شرقى وجارى العرض على النيابة.
 
 
 

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