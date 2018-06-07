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الخميس، 07 يونيو 2018 10:50 ص
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أولياء أمور طلاب الثانوية بالسيدة زينب: حصة المراجعة وصلت لـ130 جنيها

الخميس، 07 يونيو 2018 09:50 ص
أولياء أمور طلاب الثانوية بالسيدة زينب: حصة المراجعة وصلت لـ130 جنيها امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب محمود طه حسين
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ارتفعت بورصة مراجعات امتحانات الثانوية العامة تزامنا مع انطلاق ماراثون الامتحانات وتباينت آراء أولياء الأمور والطلاب، حيث أكد محمد عبد الستار ولى أمر أن حصة المراجعة فى بعض المواد مثل اللغة الفرنسية وصلت إلى 130 جنيها إضافة إلى 30 جنيها سعر الملزمة.

فيما قال أحمد حسين ولى أمر أحد طلاب الثانوية العامة، إن بعض المدرسين فى مراكز الدروس الخصوصية وصل سعر حصة المراجعة عندهم إلى 40 جنيها هو نفس سعر الحصة العادية موضحا أن سعر المراجعة عادة لا يختلف عن حصة الدروس العادية قبل انطلاق الامتحانات.

وأشار ولى الأمر إلى أن الدروس الخصوصية ثقافة مجتمع، حيث أصبحت هى البديل الأقوى من المدرسة فى ظل تراجع دور المدرسة بشكل كبير خاصة بالنسبة لطلاب الثانوية العامة.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو المقبل؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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