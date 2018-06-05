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3 نقابات فرنسية للصحفيين تعترض على زيارة نتنياهو لباريس

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 02:00 ص
3 نقابات فرنسية للصحفيين تعترض على زيارة نتنياهو لباريس بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى
باريس أ ش أ
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عبرت ثلاث نقابات فرنسية للصحفيين عن اعتراضها على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إلى باريس ، اليوم الثلاثاء ، واستقبال الرئيس إيمانويل ماكرون له ، وذلك على خلفية أحداث غزة الدامية.

وذكرت النقابات الثلاث - فى بيان مشترك - بأن قمع السكان المدنيين فى غزة أوقع أكثر من 100 قتيل و نحو 8 آلاف جريح أصيبوا برصاص حى ، مشيرة إلى وجود أطفال وشباب وعمال إغاثة بين الضحايا.

ونددت النقابات بتعمد الجيش الإسرائيلى استهداف الصحفيّين الفلسطينيين، بالرغم من سهولة التعرف عليهم بواسطة السترة المكتوب عليها "صحافة" التى يرتدونها، وطالبت النقابات الفرنسية بمحاسبة رئيس الحكومة الإسرائيلية ، وبوقف القمع ضد المدنيين العزل والافراج عن كل الصحفيّين المعتقلين.

 


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