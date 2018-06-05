وزير البيئة يلتقى الباحثين والعاملين بالمحميات الطبيعية

كتبت آية دعبس

أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة على أن مسئولية إدارة 15% من مساحة مصر وهو إجمالى مساحة المحميات الطبيعية بحاجة إلى قدر كبير من المرونة وسرعة فى الاستجابة، لمتطلبات العمل الميدانى، وعلى ضرورة تكامل وجهات النظر فى حل مشاكل المحميات بين الإدارة المركزية الممثلة فى جهاز شئون البيئة وقطاع حماية الطبيعة وبين العاملين بالمحميات على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور خالد فهمي وزير البيئة بالباحثين والعاملين بالمحميات الطبيعية على هامش الإفطار الرمضانى الذى أقامته وزارة البيئة بالمركز الثقافى التعليمي (بيت القاهرة).

كما تناول اللقاء الروئ والمقترحات حول كيفية إدارة المحميات وعمليات التطوير خاصة مع انتهاء لجنة الطاقة والبيئة من مناقشة القانون الجديد للمحميات وإنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية فى إنتظار عرضه فى جلسة عامة للبرلمان، إضافة إلى ارتفاع ميزانية المحميات الطبيعية للعام المالي الجديد إلى 57 مليون جنيه مقارنة بالعام الماضى والتى كانت 27 مليون جنيه.