وزير الأوقاف يستقبل وفد الكنيسة الانجيلية ويهديهم نسخة من كتاب نعمة الماء

خلال استقباله اليوم الثلاثاء لوفد الكنيسة الإنجيلية برئاسة الدكتور أندرية زكي أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة والدكتور أندرية زكى، أهمية العمل الوطنى المشترك فى هذه المرحلة الهامة من تاريخ الوطن، حيث أشاد الدكتور أندرية والوفد المرافق بدور وزارة الأوقاف المصرية فى نشر الفكر المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وترسيخ أسس العيش المشترك.

ومن جانبه أهدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف الدكتور أندرية زكى، والوفد المرافق له نسخًا من كتاب "نعمة الماء" نحو استخدام رشيد للمياه، للتنسيق فى التثقيف بضرورة ترشيد المياه والحفاظ عليها فى إطار المصلحة الوطنية والعمل المشترك بين أبناء الشعب المصري جميعًا من أجل رفعة هذا الوطن فى إطار المواطنة المتكافئة دون أى تمييز على أساس الدين أو اللون أو العرق، وإنما على أرضية وطنية مشتركة راسخة.