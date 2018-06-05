video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 05 يونيو 2018 03:30 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف يستقبل وفد الكنيسة الانجيلية ويهديهم نسخة من كتاب نعمة الماء

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 02:57 م
وزير الأوقاف يستقبل وفد الكنيسة الانجيلية ويهديهم نسخة من كتاب نعمة الماء وزير الاوقاف يستقبل وفد الكنيسة الانجيلية
كتب لؤى على
إضافة تعليق

 خلال استقباله اليوم الثلاثاء لوفد الكنيسة الإنجيلية برئاسة الدكتور أندرية زكي أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة والدكتور أندرية زكى، أهمية العمل الوطنى المشترك فى هذه المرحلة الهامة من تاريخ الوطن، حيث أشاد الدكتور أندرية والوفد المرافق بدور وزارة الأوقاف المصرية فى نشر الفكر المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وترسيخ أسس العيش المشترك.

 ومن جانبه أهدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف الدكتور  أندرية زكى، والوفد المرافق له نسخًا من كتاب "نعمة الماء"  نحو استخدام رشيد للمياه، للتنسيق فى التثقيف بضرورة ترشيد المياه والحفاظ عليها فى إطار المصلحة الوطنية والعمل المشترك بين أبناء الشعب المصري جميعًا من أجل رفعة هذا الوطن فى إطار المواطنة المتكافئة دون أى تمييز على أساس الدين أو اللون أو العرق، وإنما على أرضية وطنية مشتركة راسخة.

 

 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الأوقاف: الرئيس السيسى يشهد الاحتفال بليلة القدر ويكرم 10من حفظة القرآن

نعمة الماء

وزارة الاوقاف

الكنيسة الانجيلية




لا تفوتك
التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

كيف تآمرت الولايات المتحدة وإسرائيل على مصر عام 1967.. كتاب "الدم فى الماء" يفضح خطة رئيس أمريكا وجيش الاحتلال لضرب سفينة أمريكية لاتهام جمال عبد الناصر بقتل طاقمها.. والكاتبة جوان ميلن: شعبنا مخدوع منذ نصف قرن

كيف تآمرت الولايات المتحدة وإسرائيل على مصر عام 1967.. كتاب "الدم فى الماء" يفضح خطة رئيس أمريكا وجيش الاحتلال لضرب سفينة أمريكية لاتهام جمال عبد الناصر بقتل طاقمها.. والكاتبة جوان ميلن: شعبنا مخدوع منذ نصف قرن

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة