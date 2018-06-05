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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 06:28 م
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وزارة البيئة: تخفيض خطوط الأسمنت من 21 خطًا إلى خطين خلال 4 سنوات

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 06:04 م
وزارة البيئة: تخفيض خطوط الأسمنت من 21 خطًا إلى خطين خلال 4 سنوات الدكتور خالد فهمى وزير البيئة
كتبت آية دعبس
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قال محمد شهاب رئيس جهاز شئون البيئة، إنه فى 2013/2014 كان هناك 21 خط أسمنت فى حلوان، الآن أصبحوا خطين فقط، وذلك من خلال استخدام أسلوب القوى الناعمة، ووضع اشتراطات يتم متابعة مدى الالتزام بها، لافتا إلى أن الشركة القومية للأسمنت أغلقت مصنعها فى حلوان، وسيتم نقله إلى مكان آخر بعيد، وهو انعكاس لنجاح وزارة البيئة.
 
 
وأكد شهاب، فى كلمته خلال احتفالية وزارة البيئة بيوم البيئة العالمي،:" لولا وجود وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة، على مدار الـ 20 عاما الماضية، كان وضع البيئة فى مصر سيكون أسوأ كثيرا"، مؤكدا أن الوزارة تعمل مع مصانع الورق والسكر، خطوة خطوة لتوفيق أوضاعها.
 
 
من جانبها، أشارت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، إلى أن مخلفات البناء والهدم منتشرة فى الشوارع، ولا يمكن مواجهتها إلا من خلال تشريع لإقرار عقوبات رادعة، وهو ما تم فعليا بمواد القانون الجديد والمخلفات، مؤكدة أنه طالما استمرت أسعار المواد الخام أرخص من مخلف الهدم والبناء لا يمكن التغلب على وجودها.
 
 
 
 
 

 


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وزارة البيئة

يوم البيئة العالمي

مصانع الاسمنت




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