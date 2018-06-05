وزارة البيئة: تخفيض خطوط الأسمنت من 21 خطًا إلى خطين خلال 4 سنوات

كتبت آية دعبس

قال محمد شهاب رئيس جهاز شئون البيئة، إنه فى 2013/2014 كان هناك 21 خط أسمنت فى حلوان، الآن أصبحوا خطين فقط، وذلك من خلال استخدام أسلوب القوى الناعمة، ووضع اشتراطات يتم متابعة مدى الالتزام بها، لافتا إلى أن الشركة القومية للأسمنت أغلقت مصنعها فى حلوان، وسيتم نقله إلى مكان آخر بعيد، وهو انعكاس لنجاح وزارة البيئة.

وأكد شهاب، فى كلمته خلال احتفالية وزارة البيئة بيوم البيئة العالمي،:" لولا وجود وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة، على مدار الـ 20 عاما الماضية، كان وضع البيئة فى مصر سيكون أسوأ كثيرا"، مؤكدا أن الوزارة تعمل مع مصانع الورق والسكر، خطوة خطوة لتوفيق أوضاعها.