هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا لكأس العالم لكرة القدم

كتبت: هبة السيد

تتجه الهيئة القومية للبريد لإصدار طابع تذكارى جديد بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة القدم التى تستضيفها روسيا فى الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو 2018 وفقا لما أكده مسؤول بالهيئة لـ”اليوم السابع”.

وأوضح المصدر أن الهيئة ستصدر الطابع التذكارى الجديد خلال الأسبوع المقبل، موضحا أن الهيئة عادة ما تصدر طوابع تذكارية لكاس العالم وبطولة كاس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

ويضم الأرشيف الرقمى للطوابع المصرية أكثر من 2300 طابع تقوم بتغطية الفترة الزمنية من 1866م حتى العصر الحالى، وتضم المجموعة أنواعاً مختلفة من الطوابع، مثل طوابع البريد العادى أو البريد الحكومى أو البريد الجوى أو الطوابع التذكارية والتى تغطى عدداً كبيراً من الأحداث الهامة فى تاريخ مصر والعالم العربى.