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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 07:34 م
خالد صلاح
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لبنان يدعو مفوضية اللاجئين لمساعدته فى إعادة النازحين إلى المناطق الآمنة بسوريا

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 07:10 م
لبنان يدعو مفوضية اللاجئين لمساعدته فى إعادة النازحين إلى المناطق الآمنة بسوريا لاجئين
أ ش أ
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أعربت وزارة الخارجية اللبنانية عن تحفظها على سياسة المفوضية العليا لشئون اللاجئين تجاه أزمة النزوح السورى فى لبنان، داعية المفوضية إلى تغيير مقاربتها تجاه الموضوع، انطلاقا من تحسن الوضع فى العديد من المناطق داخل سوريا على نحو بات يسمح بالعودة الآمنة والكريمة للنازحين.

جاء ذلك خلال استقبال مدير الشئون السياسية والقنصلية بالخارجية اللبنانية السفير غادى الخورى، لممثلة مكتب المفوضية العليا لشئون اللاجئين فى لبنان ميراى جيرار وفريق عملها.

وأشار السفير الخورى إلى أن استقرار الأوضاع فى العديد من المناطق السورية، يضع على عاتق المفوضية مهمة مساعدة الحكومة اللبنانية على تسهيل عودة النازحين بناء على صلاحية ولايتها.. حيث سلم رسالة رسمية بهذا الشأن إلى ممثلة المفوضية فى لبنان.

وأضاف أن الخارجية اللبنانية دعت المفوضية إلى أن تبادر خلال مهلة محددة إلى تسليمها خطة توضح الإجراءات التى ستتخذها لإطلاق مسار عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة داخل سوريا، لافتا إلى أن "مسار عودة النازحين قد بدأ بالفعل".. موضحا أن نواته الأولى مجموعة النازحين التى غادرت من شبعا إلى منطقة بيت جن (بسوريا) ضمن ظروف العودة الطوعية والكريمة.. مطالبا المفوضية "مواكبة هذه المرحلة الجديدة من ملف النزوح" خاصة وأن عبء اللجوء الضخم الملقى على عاتق لبنان اقتصاديا واجتماعيا بات يشكل خطرا وجوديا لم يعد يحتمل التأخر فى تنظيم عودة اللاجئين.

من جانبها، قالت ممثلة مكتب المفوضية العليا لشئون اللاجئين فى لبنان " إن عمل المفوضية ينحصر بالشق الإنسانى فقط، واستعرضت جوانب المفاوضات التى تقوم بها مع الجانب السورى، لضمان توفير ظروف مؤاتية لهم من الناحية الإنسانية حين تتوافر شروط العودة حسب رؤية المفوضية".


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