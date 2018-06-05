video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:25 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

غرفة عمليات المعلمين: مشاغبات الطلاب فى لجنة بيلا لم تصل للمعلمين

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 12:33 م
غرفة عمليات المعلمين: مشاغبات الطلاب فى لجنة بيلا لم تصل للمعلمين امتحانات الثانوية العامة 2018
كتبت آيه دعبس
إضافة تعليق

أصدرت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمة بياناً أوضحت فيه أنها تتابع عملية سير الامتحانات في جميع محافظات الجمهورية عن طريق التواصل والمتابعة بين غرفة العمليات المركزية للنقابة العامة وغرف العمليات المنعقدة بالنقابات الفرعية واللجان النقابية والتى تغطى جميع محافظات الجمهورية وأغلب المراكز التابعة لها.

وأوضح رئيس غرفة العمليات أن هناك بعض المشاغبات التى حدثت من الطلاب بلجنة المعداوى الإبتدائية بمركز بيلا محافظة كفر الشيخ في محاولة منهم للغش عن طريق إرهاب المعلمين ولكن تمت السيطرة الفورية على الوضع ولم يتأذى أحد من القائمين على الامتحانات لافتاً إلى أن تلك الأشياء واردة خلال الامتحانات مشيداً بتحركات وزارة الداخلية للسيطرة على الموقف وإعادة الاستقرار.   


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الاقتصاد آمن على الطلاب".. لا شكاوى من الامتحان وأولياء أمور يتسلقون الأسوار للاطمئنان على ذويهم فى لجان الثانوية العامة قبل بدء الإحصاء.. وغرفة عمليات التعليم: سيطرنا على لجان كفر الشيخ بعد محاولات غش بالقوة

التعليم: الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان الإحصاء من لجنة بالجيزة

التعليم: جار تتبع امتحان الإحصاء للثانوية العامة المتداول على صفحات الغش - صور

الثانوية العامة

امتحان مادة الاقتصاد 2018

تسريب امتحان الاقتصاد 2018

امتحان الإحصاء

اقتصاد ثانوية عامة 2018

إحصاء ثانوية عامة 2018

الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية العامة 2018

امتحان الثانوية العامة 2018




لا تفوتك
التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

كيف تآمرت الولايات المتحدة وإسرائيل على مصر عام 1967.. كتاب "الدم فى الماء" يفضح خطة رئيس أمريكا وجيش الاحتلال لضرب سفينة أمريكية لاتهام جمال عبد الناصر بقتل طاقمها.. والكاتبة جوان ميلن: شعبنا مخدوع منذ نصف قرن

كيف تآمرت الولايات المتحدة وإسرائيل على مصر عام 1967.. كتاب "الدم فى الماء" يفضح خطة رئيس أمريكا وجيش الاحتلال لضرب سفينة أمريكية لاتهام جمال عبد الناصر بقتل طاقمها.. والكاتبة جوان ميلن: شعبنا مخدوع منذ نصف قرن

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة