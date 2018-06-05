غرفة عمليات المعلمين: مشاغبات الطلاب فى لجنة بيلا لم تصل للمعلمين

كتبت آيه دعبس

أصدرت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمة بياناً أوضحت فيه أنها تتابع عملية سير الامتحانات في جميع محافظات الجمهورية عن طريق التواصل والمتابعة بين غرفة العمليات المركزية للنقابة العامة وغرف العمليات المنعقدة بالنقابات الفرعية واللجان النقابية والتى تغطى جميع محافظات الجمهورية وأغلب المراكز التابعة لها.

وأوضح رئيس غرفة العمليات أن هناك بعض المشاغبات التى حدثت من الطلاب بلجنة المعداوى الإبتدائية بمركز بيلا محافظة كفر الشيخ في محاولة منهم للغش عن طريق إرهاب المعلمين ولكن تمت السيطرة الفورية على الوضع ولم يتأذى أحد من القائمين على الامتحانات لافتاً إلى أن تلك الأشياء واردة خلال الامتحانات مشيداً بتحركات وزارة الداخلية للسيطرة على الموقف وإعادة الاستقرار.