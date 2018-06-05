video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 05 يونيو 2018 06:24 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. مظاهرات نسائية بالأرجنتين للمطالبة بتشريع الحق فى الإجهاض

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 05:07 ص
صور.. مظاهرات نسائية بالأرجنتين للمطالبة بتشريع الحق فى الإجهاض مظاهرات فى الأرجنتين
كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
إضافة تعليق

تظاهرت المئات من السيدات والبنات، اليوم الثلاثاء فى العاصمة الأرجنيتية بونيس أريس، تحت شعار الحرية للمراءة.

وقامت المتظاهرات برفع لافتات للمطالبة بحق المرآءة فى الإجهاض فى الإطار القانونى والأمن.

يذكر أن، خرج الآلاف فى مظاهرات حاشدة رافعين لافتات تطالب بتشريع الإجهاض فى الأرجنتين مطالبين أعضاء البرلمان تعديل القانون على أسرع وجه، إذ تمارس 500 ألف عملية إجهاض بشكل غير قانونى كلّ سنة وتتسبّب أكثر من 60 ألفاً منها بمضاعفات.

وفى الأرجنتين، لا يُسمح بإسقاط الجنين إلا فى حال تعرّضت الأمّ للاغتصاب أو لخطر يهدّد حياتها، وغالبا ما تجرى عمليات الإجهاض غير القانونية فى ظروف صحية بائسة، أو فى عيادات خاصة للميسورين.

أحد الأطفال تشارك فى الوقفة
أحد الأطفال تشارك فى الوقفة

 

تظاهرات
تظاهرات

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

 

جانب من الوقفة الاحتجاجية
جانب من الوقفة الاحتجاجية

 

مظاهرات ضد تجريم الإجهاض
مظاهرات ضد تجريم الإجهاض

 

مظاهرات فى الأرجنتين
مظاهرات فى الأرجنتين

 

مظاهرات نسائية
مظاهرات نسائية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مظاهرات فى الأرجنتين احتجاجا على البطالة وسوء الأحوال الاجتماعية

مظاهرات فى الأرجنتين احتجاجا على البطالة وسوء الأحوال الاجتماعية

الأرجنتين

مظاهرات

بونيس أريس

أخبار الأرجنتين




لا تفوتك
إغلاق جزئى لطريق الإسماعيلية - بورسعيد الصحراوى الأربعاء والخميس المقبلين

إغلاق جزئى لطريق الإسماعيلية - بورسعيد الصحراوى الأربعاء والخميس المقبلين

خبراء الكرة يتحدثون عن مستبعدي قائمة الفراعنة المونديالية.. طه إسماعيل: كوبر "عقيم" وسيظل أسير اختياراته وغياب الشحات "عار" ..طولان: استبعاد منطقى باستثناء محمود عبد العزيز.. وأيمن يونس: كلهم مظلومين عدا كوكا

خبراء الكرة يتحدثون عن مستبعدي قائمة الفراعنة المونديالية.. طه إسماعيل: كوبر "عقيم" وسيظل أسير اختياراته وغياب الشحات "عار" ..طولان: استبعاد منطقى باستثناء محمود عبد العزيز.. وأيمن يونس: كلهم مظلومين عدا كوكا

كسوفان للشمس وخسوف للقمر قبل نهاية 2018.. العالم يترقب الكسوف الجزئى للشمس 13 يوليو و11 أغسطس.. والملايين بالوطن العربى يترقبون أطول خسوف كلى للقمر 27 يوليو.. نراه بمصر ويستغرق 6 ساعات و14 دقيقة

كسوفان للشمس وخسوف للقمر قبل نهاية 2018.. العالم يترقب الكسوف الجزئى للشمس 13 يوليو و11 أغسطس.. والملايين بالوطن العربى يترقبون أطول خسوف كلى للقمر 27 يوليو.. نراه بمصر ويستغرق 6 ساعات و14 دقيقة

مايكروسوفت تؤكد رسميا استحواذها على منصة GitHub مقابل 7.5 مليار دولار

مايكروسوفت تؤكد رسميا استحواذها على منصة GitHub مقابل 7.5 مليار دولار

مؤرخ أمريكى: محمد على كلاى ناضل فى سبيل هدف أكبر وأعظم من نفسه فاستحق الخلود

مؤرخ أمريكى: محمد على كلاى ناضل فى سبيل هدف أكبر وأعظم من نفسه فاستحق الخلود

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة