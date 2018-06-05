صور.. مظاهرات نسائية بالأرجنتين للمطالبة بتشريع الحق فى الإجهاض

تظاهرت المئات من السيدات والبنات، اليوم الثلاثاء فى العاصمة الأرجنيتية بونيس أريس، تحت شعار الحرية للمراءة.

وقامت المتظاهرات برفع لافتات للمطالبة بحق المرآءة فى الإجهاض فى الإطار القانونى والأمن.

يذكر أن، خرج الآلاف فى مظاهرات حاشدة رافعين لافتات تطالب بتشريع الإجهاض فى الأرجنتين مطالبين أعضاء البرلمان تعديل القانون على أسرع وجه، إذ تمارس 500 ألف عملية إجهاض بشكل غير قانونى كلّ سنة وتتسبّب أكثر من 60 ألفاً منها بمضاعفات.

وفى الأرجنتين، لا يُسمح بإسقاط الجنين إلا فى حال تعرّضت الأمّ للاغتصاب أو لخطر يهدّد حياتها، وغالبا ما تجرى عمليات الإجهاض غير القانونية فى ظروف صحية بائسة، أو فى عيادات خاصة للميسورين.