video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 06 يونيو 2018 02:27 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. البيت الأبيض: قمة ترامب وكيم ستعقد بفندق كابيلا بجزيرة سياحية فى سنغافورة

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 08:03 م
صور.. البيت الأبيض: قمة ترامب وكيم ستعقد بفندق كابيلا بجزيرة سياحية فى سنغافورة جزيرة سنتوسا
أ ف ب
إضافة تعليق

أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن القمة المرتقبة بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون بعد أسبوع ستعقد فى فندق كابيلا فى جزيرة سنتوسا السياحية فى سنغافورة.

وتضم هذه الجزيرة منتجعات سياحية عدة وملاعب جولف معروفة.

وقالت المتحدثة بإسم البيت الأبيض ساره ساندرز أن "المكان الذى تقرر لقمة سنغافورة بين الرئيس وكيم جونج أون سيكون فندق كابيلا فى جزيرة سنتوسا".

وأضافت "نحن نشكر للمضيفين فى سنغافورة حسن ضيافتهم".

ولم يعط البيت الابيض تفاصيل كثيرة حول هذا اللقاء التاريخى، مكتفيا بالقول ان أول لقاء ثنائى بين ترامب وكيم سيعقد عند الساعة التاسعة صباحا (01,00 ت غ) فى 12 يونيو.

وفندق كابيلا الفخم فى جزيرة سنتوسا بعيد عن التجمعات السكنية وبالتالى يمكن ضمان أمنه بشكل أسهل.

وتطالب واشنطن بنزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية بشكل "كامل ويمكن التحقق منه ولا عودة عنه"، مبدية استعدادها لتقديم ضمانات "لأمن" النظام.

فندق كابيلا بجزيرة سنتوسا
فندق كابيلا بجزيرة سنتوسا

 

فندق كابيلا
فندق كابيلا

 

مدخل الفندق
مدخل الفندق

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سنغافورة تصدر ميدالية "السلام العالمي" بمناسبة قمة ترامب -كيم

ترامب

أمريكا

قمة ترامب وكيم

سنغافورة

أخبار أمريكا

القمة الأمريكية الكورية

فندق كابيلا




لا تفوتك
التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة