"شباب بتحب مصر" تنظم حملات لنظافة الشواطئ ونهر النيل بـ5 محافظات

تنظم مؤسسة شباب بتحب مصر، حملة مكبرة لتنظيف نهر النيل وشواطئ البحر الأحمر والمتوسط وخليج العقبة بالمحافظات، من المخلفات خاصة المخلفات البلاستيكية التى تهدد حياة الأسماك، بالإضافة إلى تشويه المظهر الحضارى للنيل.

وقال أحمد فتحى، رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر، إن الحملات ستشمل محافظات، القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر والإسماعيلية وجنوب سيناء، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للبيئة.

وأضاف فتحى لـ"اليوم السابع"، أن الحملة ستتكون من 30 شابًا وفتاة سيركبون فلوكة بنهر النيل لانتشال المخلفات من النهر خاصة البلاستيكية، وفى المحافظات سينظفون الشواطئ بمشاركة عدد من الغواصين والأجانب والكشافة بالإضافة إلى أعضاء الحملة.

وأوضح أنه سيتم تجميع المخلفات من الشواطئ ونهر النيل فى أجولة ثم تسليمها إلى مسئولى المحليات.

يذكر أن برنامج الأمم المتحدة ضم مؤسسة شباب بتحب مصر كعضو مراقب فى عام 2017 وقامت المؤسسة بتنفيذ العديد من الفعاليات وأطلقت العديد من المبادرات ومنها مبادرة جزر نظيفة والتى تم خلالها تنفيذ حملات نظافة لجزر البحر الأحمر.