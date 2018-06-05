video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:35 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

سائق يقتل زوجته بسبب خلافهما على النزول لإحضار وجبة السحور بالمقطم

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:15 م
سائق يقتل زوجته بسبب خلافهما على النزول لإحضار وجبة السحور بالمقطم المتهم
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق

انهى سائق حياة زوجته ان سدد لها العديد من الطعنات باستخدام مقص، بمنطقة المقطم، بسبب خلافات بينهما حول النزول لإحضار وجبة السحور، وهو ما تسبب فى مشاجرة بينهما، وتم ضبطه وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة المقطم، اخطارا من مستشفى جراحات اليوم الواحد، باستقبالها "بطه ع س" 37 سنة، ربة منزل، مصابة بجروح نافذة متفرقة بالجسم وتوفيت اثناء إسعافها .

وبالانتقال تم التقابل مع شقيقة زوج المجنى عليها "عزيزة ف ا م" 42 سنة، ربة منزل، وبسؤالها قررت بقيام شقيقها "محمود ف ا م" 44 سنة، سائق، "زوج المجنى عليها " بالتعدي على المجنى عليها بالضرب بسلاح ابيض  " مقص" محدثا إصابتها التي أدت لوفاتها بسبب خلافات عائلية فيما بينهم ولاذ بالفرار.

وبإعداد ألاكمنه بالأماكن التي يتردد عليها المتهم أسفرت  عن ضبطه وبمواجهته باقوال شقيقته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بوجود خلافات زوجية سابقة بينة وبين المجنى عليها وانه بتاريخ الواقعة وحال تواجده بالشقة سكنه طلب منها التوجه لشراء بعض المأكولات " وجبة سحور " فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها على المجنى عليها بسلاح ابيض " مقص " محدثا إصابتها التي أودت بحياتها وفر هارباً وتخلص من الأداء المستخدمة فى الواقعة بإلقائه بالطريق العام.

كما أمكن العثور على السلاح الأبيض " مقص " المستخدم فى ارتكاب الواقعة أسفل العقار سكن المتهم و تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجريمة مستمرة بنهار رمضان.. شخص يشرع فى قتل زوجته بسبب غيرته الجنونية

أخبار الحوادث

أخبار مصر

الحوادث اليوم

إحضار وجبة السحور

المقطم

سائق يقتل زوجته

جريمة قتل

قتل زوجته

قسم شرطة المقطم




لا تفوتك
التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

كيف تآمرت الولايات المتحدة وإسرائيل على مصر عام 1967.. كتاب "الدم فى الماء" يفضح خطة رئيس أمريكا وجيش الاحتلال لضرب سفينة أمريكية لاتهام جمال عبد الناصر بقتل طاقمها.. والكاتبة جوان ميلن: شعبنا مخدوع منذ نصف قرن

كيف تآمرت الولايات المتحدة وإسرائيل على مصر عام 1967.. كتاب "الدم فى الماء" يفضح خطة رئيس أمريكا وجيش الاحتلال لضرب سفينة أمريكية لاتهام جمال عبد الناصر بقتل طاقمها.. والكاتبة جوان ميلن: شعبنا مخدوع منذ نصف قرن

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة