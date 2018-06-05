سائق يقتل زوجته بسبب خلافهما على النزول لإحضار وجبة السحور بالمقطم

كتب إبراهيم أحمد

انهى سائق حياة زوجته ان سدد لها العديد من الطعنات باستخدام مقص، بمنطقة المقطم، بسبب خلافات بينهما حول النزول لإحضار وجبة السحور، وهو ما تسبب فى مشاجرة بينهما، وتم ضبطه وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة المقطم، اخطارا من مستشفى جراحات اليوم الواحد، باستقبالها "بطه ع س" 37 سنة، ربة منزل، مصابة بجروح نافذة متفرقة بالجسم وتوفيت اثناء إسعافها .

وبالانتقال تم التقابل مع شقيقة زوج المجنى عليها "عزيزة ف ا م" 42 سنة، ربة منزل، وبسؤالها قررت بقيام شقيقها "محمود ف ا م" 44 سنة، سائق، "زوج المجنى عليها " بالتعدي على المجنى عليها بالضرب بسلاح ابيض " مقص" محدثا إصابتها التي أدت لوفاتها بسبب خلافات عائلية فيما بينهم ولاذ بالفرار.

وبإعداد ألاكمنه بالأماكن التي يتردد عليها المتهم أسفرت عن ضبطه وبمواجهته باقوال شقيقته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بوجود خلافات زوجية سابقة بينة وبين المجنى عليها وانه بتاريخ الواقعة وحال تواجده بالشقة سكنه طلب منها التوجه لشراء بعض المأكولات " وجبة سحور " فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها على المجنى عليها بسلاح ابيض " مقص " محدثا إصابتها التي أودت بحياتها وفر هارباً وتخلص من الأداء المستخدمة فى الواقعة بإلقائه بالطريق العام.

كما أمكن العثور على السلاح الأبيض " مقص " المستخدم فى ارتكاب الواقعة أسفل العقار سكن المتهم و تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.