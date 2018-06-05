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رئيس الحكومة الإيطالية الجديد يعلن تأييده مراجعة العقوبات عن روسيا

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 12:52 م
رئيس الحكومة الإيطالية الجديد يعلن تأييده مراجعة العقوبات عن روسيا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ف ب
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أعرب رئيس الحكومة الإيطالى الجديد جوزيبى كونتى الثلاثاء، عن تأييد بلاده ل"مراجعة" العقوبات الاقتصادية التى تفرضها الأسرة الدولية على روسيا.

وقال كونتى فى كلمته حول السياسة العامة أمام مجلس الشيوخ "سنؤيد مراجعة نظام العقوبات"، ومن المفترض أن يطلب بعد خطابه الثقة من البرلمان.

وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أعلن أن العقوبات التى فرضها الاتحاد الأوروبى على روسيا لن ترفع إلا إذا تحقق تقدم فى أوكرانيا، وقال ماكرون فى مؤتمر صحفى بعد أن التقى مع نظيره الروسى "الكرة فى ملعب روسيا وأوكرانيا. الأمر بهذه البساطة. لن نرفع العقوبات إذا لم يتحقق شيء. هذا ما ناقشناه مع فلاديمير بوتين".

وأضاف ماكرون أن دول الاتحاد الأوروبى ستجتمع فى يوليو، لبحث تمديد العقوبات التى فرضت على روسيا فى 2015. 

 

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