تحرير 1611 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية، حملة مرورية وأمنية تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى، مدير إدارة المرور، والعميد رضا فوزى وكيل ادارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1611 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 386 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125 "و80 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و69 مخالفة انتظار خاطئ وحجز12 سيارة و163 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو42 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 41 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 50 رخصة لمخالفة البيئة و 119 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 39 رخصة لمخالفة خط السير و42 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و33 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 58 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 68 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 38مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق" و46 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و53 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على 7سيارات متروكة و32 مخالفة ازالة فاميه وتحرير68 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و74 مخالفة مواقف عشوائية و12 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير80 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.