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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:36 م
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تحرير 1568 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة بالقليوبية

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:13 م
تحرير 1568 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة بالقليوبية حملة مرور - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت عن تحرير 1568 مخالفة مرورية.
 
وكانت توجيهات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، للواء محمد درويش مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت عن تحرير1568مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية و262 مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 5200 جنيه  وسحب 45 دراجة نارية وحجز 7 دراجات .
 
 
كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 44  رخصة وتحصيل 3450 جنيه غرامة .
 
 
 
 
 
 

 


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