video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 05 يونيو 2018 02:36 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

"التغلب على التلوث من البلاستيك".. شعار الاحتفال بيوم البيئة العالمى

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 02:00 ص
"التغلب على التلوث من البلاستيك".. شعار الاحتفال بيوم البيئة العالمى خالد فهمى وزير البيئة
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق

تشارك وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، العالم الاحتفال بيوم البيئة العالمى 2018، الذى يقام هذا العام تحت شعار "التغلب على التلوث من البلاستيك"، الذى يتناول هذا العام موضوع التلوث من البلاستيك الذى يعد من أخطر الملوثات التى لها تأثير بالغ على البيئة والمجتمع.

 

يذكر أن وزارة البيئة، قد عملت وزارة البيئة خلال الفترة الماضية على توعية المجتمع المصرى بأضرار استخدام تلك الأكياس على البيئة، نظراً لأن الأكياس البلاستيكية غير قابلة للتدوير وتستغرق مئات الأعوام لكى تتحلل وتنتهى كميات منها فى البحار والأنهار مما يعرض الكائنات المائية إلى النفوق ويؤثر على التنوع البيولوجى، كما أن حرقها يؤدى إلى انبعاث جسيمات سامة تؤثر سلبا على الغلاف الجوى.

 

وكانت وزارة البيئة قد أطلقت مبادرة وطنية للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية "سيدارى" وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة دعت خلالها إلى استخدام بدائل أخرى صديقة للبيئة أكثر أمناً على صحة الإنسان وبيئته مثل الأكياس الورقية و المتعددة الاستخدام و القابلة للتحلل وقد تم توزيع عدد من الأكياس الصديقة للبيئة على عدد من النوادى المصرية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزارة البيئة تنظم احتفالية كبرى فى يوم البيئة العالمى 2018

وزارة البيئة

يوم البيئة العالمى

الأكياس البلاستيك




لا تفوتك
محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة