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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل مصلين من ساحات المسجد الأقصى

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 10:34 ص
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل مصلين من ساحات المسجد الأقصى الاحتلال الإسرائيلى
رام الله (رويترز)
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قالت المديرية العامة للأوقاف فى القدس إن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت عددا من المصلين من إحدى ساحات المسجد الأقصى اليوم الثلاثاء، الذى يوافق الذكرى الخمسين لما يطلق عليه العرب (النكسة).

وأضافت المديرية فى بيان "شرطة الاحتلال والقوات الخاصة تعتقل ما يقرب من 12 مصليا من أمام الجامع القبلى بالمسجد الأقصى أثناء اقتحام مجموعة من المتطرفين قبل لحظات".

وكانت قوات الأمن الإسرائيلية ترافق سياحا يتجولون فى ساحات المسجد الأقصى.

ونشرت مديرية الأوقاف تسجيلا مصورا قصيرا يظهر قوات الأمن الإسرائيلية وهى تعتقل مجموعة من الشبان كانوا يجلسون فى إحدى ساحات المسجد ويقرأون القرآن بصوت مرتفع.

ولم يصدر تعقيب من قوات الأمن الإسرائيلية عن سبب الاعتقال.

ويوافق اليوم، الخامس من يونيو، مرور 50 عاما على احتلال الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة وهو ما يطلق عليه (ذكرى النكسة).

ودعت القوى الوطنية والإسلامية إلى تنظيم تظاهرات واحتجاجات فى مختلف الأراضى الفلسطينية فى هذا اليوم.


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