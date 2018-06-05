الأموال العامة تضبط شخصين بحوزتهما مليون جنيه مزروة بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

ألقي قسم الأموال العامة، بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع مباحث الحسينية، القبض علي شخصين من محافظة الدقهلية، بحوزتهما مبالغ مالية مقلدة تبلغ مليون جنيه، قبل ترويجها، وتم إخطار نيابة الحسينية، برئاسة عمرو الباز، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقي اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن ضباط قسم الأموال العامة، بمديرية أمن الشرقية، برئاسة المقدم محمد فخر، بالتنسيق مع النقيب محمود كمال، رئيس مباحث مركز شرطة الحسينية، من ضبط "محمد ال إ" 58 سنة، مقيم مركز دكرنس محافظة الدقهلية، و" محمد م م ص" 50 سنة مقيم المنزلة الدقهلية، أقناء قيادتهما السيارة رقم 35728 ملاكي دقهلية، وبحوزتهما شاشة كمبيوتر، وكيسة كمبيوتر وجهاز طباعة وكارتونة بداخلها مبالغ مالية نقدية مقلدة، بلغت مليون جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12717 جنح مركز شرطة الحسينية لسنة 2018، وبالعرض علي نيابة الحسينية قررت حبسهما أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.