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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 03:01 م
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الأمم المتحدة تطالب واشنطن إنهاء أزمة مهاجرى أمريكا الوسطى

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:55 م
الأمم المتحدة تطالب واشنطن إنهاء أزمة مهاجرى أمريكا الوسطى الأمم المتحدة
جنيف (أ ف ب)
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دعت الأمم المتحدة الثلاثاء، واشنطن إلى التوقف فوراً عن فصل أبناء المهاجرين عن أهاليهم القادمين من أمريكا الوسطى على حدودها الجنوبية.

وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن "عميق قلقه" ازاء سياسة "عدم التساهل التام" التى تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب ازاء المهاجرين غير الشرعيين.

وقالت المتحدثة رافينا شمدسانى إن السياسة الأمريكية "أدت إلى إخضاع الداخلين إلى البلاد بصورة غير قانونية للملاحقة الجنائية وبالتالى فصل أبنائهم عنهم - وبعضهم صغار جداً".

وقالت إن المعلومات التى جمعتها جمعيات المجتمع المدنى الأمريكى تشير إلى فصل المئات من الأطفال عن أهاليهم على الحدود منذ أكتوبر، وأحدهم عمره سنة واحدة.

وقالت شمدسانى للصحفيين فى جنيف "على الولايات المتحدة أن توقف فوراً هذه الممارسة، إن فصل العائلات يرقى إلى التدخل الاعتباطى والمخالف للقانون فى حياة الأسرة، ويعد انتهاكاً خطيراً لحقوق الطفل".

وقالت إن اللجوء إلى سجن المهاجرين وتفريق العائلات كإجراء رادع يعارض معايير ومبادئ حقوق الإنسان.

وقالت شمدسانى إن الولايات المتحدة "تولى على العموم" اهتماماً كبيراً بحقوق الأطفال معربة عن أسفها لأنها ما زالت بين الدول غير المصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

 


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