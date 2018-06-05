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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 06:23 م
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إصابة 7 أشخاص فى انقلاب ميكروباص داخل ترعة بهبشين ببنى سويف

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 05:16 م
إصابة 7 أشخاص فى انقلاب ميكروباص داخل ترعة بهبشين ببنى سويف أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى
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أصيب 7 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال غرب محافظة بنى سويف.
 
تلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، بلاغاً من شرطة النجدة، بسقوط ميكروباص داخل ترعة بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال غرب المحافظة.
 
هرعت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف إلى موقع البلاغ، وتم نقل 7 مصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم داخل المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 
والمصابون هم: "صبحى سيد 32 سنة مقيم السعادنة، ونادى عبد العزيز 43 مقيم حاجر بنى سليمان، ومحمد نادى عبد العزيز 12 مقيم حاجر بنى سليمان، وفتحى جمعة 60 مقيم حاجر بنى سليمان، وشعبان عرابي 58 مقيم حاجر بنى سليمان، وعواطف عبد المطلب 60 سنة، وكسيبة مصطفى 46 مقيمة دنديل".

 


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