مفتى جبل لبنان: الدول الكبرى تستخدم حق الفيتو لحماية الظلم الواقع على الشعوب

بيروت (أ ش أ)

قال مفتى جبل لبنان الشيخ محمد على الجوزو، إن الدول الكبرى تلجأ إلى استخدام حق النقض (الفيتو) فى مجلس الأمن، لحماية الظلم الذى تمارسه ضد حرية الشعوب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الفيتو لحماية الجرائم التى ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى الذى يطالب بحقوقه المشروعة فى أرضه وتقرير مصيره.

واعتبر مفتى جبل لبنان – فى تصريح له - أن حق الفيتو يحمى الظلم والاحتلال والاستبداد والطغيان واستعمار الشعوب، وليس له أى معنى حضارى فى تاريخ مجلس الأمن، داعيا إلى إلغاء الفيتو كونه أصبح "عدو الشعوب التى تبحث عن حريتها وكرامتها وحقوقها المشروعة".

وأشار إلى أنه لم يعد هناك ما يسمى بـ (العدالة الدولية) ولم يعد هناك أمل عند الشعوب باستعادة حقوقها المسلوبة.