video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 07:40 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

مفتى جبل لبنان: الدول الكبرى تستخدم حق الفيتو لحماية الظلم الواقع على الشعوب

الإثنين، 04 يونيو 2018 06:16 م
مفتى جبل لبنان: الدول الكبرى تستخدم حق الفيتو لحماية الظلم الواقع على الشعوب مفتى جبل لبنان الشيخ محمد على الجوزو
بيروت (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال مفتى جبل لبنان الشيخ محمد على الجوزو، إن الدول الكبرى تلجأ إلى استخدام حق النقض (الفيتو) فى مجلس الأمن، لحماية الظلم الذى تمارسه ضد حرية الشعوب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الفيتو لحماية الجرائم التى ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى الذى يطالب بحقوقه المشروعة فى أرضه وتقرير مصيره.

واعتبر مفتى جبل لبنان – فى تصريح له - أن حق الفيتو يحمى الظلم والاحتلال والاستبداد والطغيان واستعمار الشعوب، وليس له أى معنى حضارى فى تاريخ مجلس الأمن، داعيا إلى إلغاء الفيتو كونه أصبح "عدو الشعوب التى تبحث عن حريتها وكرامتها وحقوقها المشروعة".

وأشار إلى أنه لم يعد هناك ما يسمى بـ (العدالة الدولية) ولم يعد هناك أمل عند الشعوب باستعادة حقوقها المسلوبة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مفتى جبل لبنان: مصر قدمت خيرة شبابها شهداء فى حربها ضد الإرهاب

مفتى جبل لبنان: مصر هى الدولة العربية الكبرى وأزهرها قبلة العلم والعلماء

مفتى جبل لبنان : الحوثيون ليسوا مظلومين بل هم الذين بدأوا بالعدوان

لبنان

اخبار لبنان

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة