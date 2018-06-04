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مصرع 5 أشخاص فى حادث تعدين غير مشروع عن الذهب فى إندونيسيا

الإثنين، 04 يونيو 2018 08:31 ص
مصرع 5 أشخاص فى حادث تعدين غير مشروع عن الذهب فى إندونيسيا اندونيسيا- أرشيفية
رويترز
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ذكرت وكالة التخفيف من آثار الكوارث الإندونيسية أن خمسة من عمال مناجم الذهب غير القانونية فى منطقة سولاويسى الشمالية لاقوا حتفهم بعد انهيار المنجم الذى كانوا يعملون فيه مما أدى إلى دفنهم خلال الأمطار الغزيرة بعد ظهر أمس.

وانتشلت جثث العمال الخمسة وجميعهم من سكان قرية باكان، الساعة السابعة مساء يوم الأحد، وذكرت الوكالة فى بيان صباح اليوم الاثنين أن عاملا سادسا دفن خلال الحادث لم يعثر عيه بعد وأن عملية البحث ستستأنف.

ووفقا لبيان الوكالة فإن المنطقة التى كانت المجموعة تنقب عن الذهب فيها بالقرب من قرية باكان هى منطقة جبلية ومنحدرة تشهد انهيارات أرضية متكررة، وجاء فى البيان "استمروا فى التعدين رغم الامطار الغزيرة."

وباكان موطن أيضا لمنجم ذهب تديره شركة (بى.تى.جى) وبدأ الإنتاج فيه عام 2013، ويعتقد العديد من الإندونيسيين الذين يعيشون فى مواقع مناجم أو بالقرب منها أن لهم الحق فى التنقيب بحثا عن المعادن.

ورغم أن الحكومة المركزية حظرت التنقيب عن الذهب على نطاق صغير، فغالبا ما يغض المسؤولون الطرف عن الممارسة التى توفر سبل العيش لآلاف العائلات الفقيرة ولكنها تشكل تهديدا كبيرا على صحتهم وعلى البيئة.

 

 


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